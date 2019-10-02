【有片】殺人王零角度入波 但臨尾累全家

周三(2日)凌晨歐聯B組，焦點都去晒拜仁炒熱刺7:2之上，但其實同組貝爾格萊德紅星對奧林比亞高斯都值得講下，奧林比亞高斯中堅魯賓施美度於上半場表演超高難度「零角度」入波，對1位後衞而言，實在非常難得，最戲劇性係佢上年先至因為涉嫌綁架同盜竊，入獄5個月，所以被傳媒形容為「犯罪式入球」。

當時奧林比亞高斯球員大腳向前開出罰球，魯賓施美度一直跑到近底線位置接應，出人意料凌空「零角度」妙射入網，完全唔似係後衞腳。

魯賓施美度一球成名，立即人氣急升，呢位25歲葡萄牙中堅出身於士砵亭，2017年以1400萬歐元加盟西甲維拉利爾，但卻多次於場外犯事，包括喺夜店用槍指嚇人，上年2月涉嫌綁架同盜竊被捕，坐咗5個月監。

維拉利爾為送走呢位麻煩友，上季已將魯賓施美度外借，今夏干脆以450萬歐元將佢蝕賣畀奧林比亞高斯，估唔到佢可以喺歐聯入靚波。

不過，奧林比亞高斯又唔使太開心，因為魯賓施美度入波之後，卻於比賽末段2次犯錯，搞到球隊最後輸1:3，神又係佢，鬼得又係佢。

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