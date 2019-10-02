【專訪】不留遺憾！英華羅子傑誓要重奪冠軍

「好丟架，第二圈就出咗局，好對唔住學校。怪就怪自己太輕敵，今年一定要贏番。」英華主力羅子傑眼眶泛紅地憶述。冠軍光環一下子被摘下，除了遺憾，就只有遺憾。

完場哨子聲一響，所有人都放慢了腳步，一邊是開心激動得相擁而泣，另一邊難掩失落，站在原地愣神，不敢置信自己落後一分。上年度的學界籃球馬拉松，向來是傳統勁旅的英華書院被絕殺，分組賽爆冷出局。這一幕，在英華主力羅子傑的腦中永不磨滅。一次的打擊，讓他變得更強大，今年誓要捲土重來，向着目標四冠衝。

各區學界籃球賽事陸續開鑼，「中學校際籃球比賽（九龍區）」男子D1組上周已開打，英華書院開季第一場對戰聖言中學，全場都採用前場緊迫防守，進取的防守讓對手透不過氣，司職射手的羅子傑更內外得分，手感火熱無人能阻，最後大炒聖言48 ：21 。回顧英華上年的成績，九龍區學界季軍、精英賽八強出局，後來扳回一城，勇奪Panasonic學界籃球邀請賽冠軍。直至全港學界籃球馬拉松，英華於分組賽被淘汰出局，誰又會想到剎那的光輝如此短暫。

「比賽前一日我瞓過龍，冇去到練習。完場之後，朱sir好激動咁問我練波個日去咗邊，我就覺得好對唔住球隊。」羅子傑面有愧色輕聲說，回想起他當時第一節已經五犯離場，只能眼看隊友在場上拼搏，直至完場前一刻仍是坐在後備席，回家後更不斷反思自己，愧疚感一直抹不走。

正因為跌到谷底，沒有退路，只有往上的路。雖然羅子傑大受打擊，但從沒有想過放棄，吸取教訓，很快就重拾心情。今年作為大師兄的他只想帶領球隊重新出發：「經過上次教訓，最近暑假嘅練習我全部都有去足，目標依然係四冠王。」

人生總有高低起跌，跌倒了就站起來，經得起考驗就會等到勝利的到來。「總有一天英華會重奪冠軍」他的眼神是這樣告訴我的。

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