阿里基開始學英語　成新魔帥大熱

曼聯今季繼續沉淪，英超7戰只有2勝3和2負，得9分，創下近30年同期最差成績，領隊蘇斯克查下台壓力愈來愈。

盛傳如果曼聯於10月20日晚英超主場輸畀利物浦，蘇斯克查就會被炒，並由前祖雲達斯教練阿里基接手執教曼聯，英國傳媒更加指呢位52歲意大利名帥已經開始學英語，為成「魔」做好準備。

英國《衞報》、《鏡報》不約而同指阿里基已願意執教曼聯，並且近期開始學英語，準備隨時成「魔」。

據悉，曼聯管理層手上有一份新帥人選名單，阿里基一直位居前3位，因為佢過去教波成績輝煌，2011年已率領AC米蘭捧意甲冠軍，2014年轉教祖雲達斯後，更加連續5季捧意甲，仲有4次意大利盃冠軍，2次打入歐聯決賽，可以話係近10年最成功嘅意大利教練。

曼聯想搵「神人」急救，阿基里絕對係第二之選，更何況佢今夏離開祖雲達斯後，一直未有教職，隨時可以上任，肯定比撬其他豪門名帥容易。

事實上，意大利教練近年喺英超都取得好成績，文仙尼、安察洛堤、雲尼亞里、干地都為所屬球隊，奪得英超冠軍，特別係雲尼亞里率領李斯特城奪冠，更加係奇迹。

以呢股意國力量，加上阿基里嘅級數，或者真係可以拯救到曼聯。

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