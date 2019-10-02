利物浦後防大將缺陣　歐聯再現英超凶兆？

歐聯衞冕冠軍利物浦，首輪賽事就落筆打三更不敵拿玻里，今晚香港時間紅軍於晏菲路出擊對薩爾斯堡，賽前又傳來壞消息，正選中堅祖爾麥迪比因傷肯定缺陣，另外正選門將艾利臣比加雖已復操，但高普亦決定唔畀佢冒險上陣，紅軍後防陣容不整，唔通今場又試失分？

利物浦首戰去到拿不勒斯全失3分，今仗主場出擊非勝不可，不過球隊近期雖然於英超連勝，但剛贏錫菲聯表現欠說服力，一眾球星似有疫態，若果穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，好似鬥錫菲聯咁連單刀都射唔入，紅軍唔係贏硬薩爾斯堡。薩爾斯堡首場歐聯分組賽大數亨克，前鋒夏蘭特大演帽子戲法，攻力唔嘢小，紅軍稍有大意都唔掂。

相比起上季嘅穩固後防，今季利物浦失波情況較多，開季連盃賽踢11場8場有失球，今仗華基爾雲迪積克嘅中堅最佳拍檔又唔出得，相信高普會搵祖高美斯代替，呢名英格蘭國腳上季大傷完後冇之前咁穩陣，紅軍今戰唔係冇暗湧。首輪歐聯分組賽，4支英超兵只有曼城贏波，今輪熱刺已經大敗，唔知利物浦同車路士，今晚又頂唔頂得住呢？

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