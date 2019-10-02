重創後學懂珍惜　許嘉樂：係上天考驗我

「失敗唔緊要，每個人都經歷過高山低谷，雖然我未上過好高，但係跌到最低未必係件壞事，我願意去經歷一啲唔好嘅嘢，因為咁先會珍惜之後得到嘅嘢，始終好多嘢唔係必然。」今季新加盟和富大埔的翼鋒許嘉樂如是說。縱使他去季曾受重傷、被罰停賽，但他仍未有絕望，等待再次證明自己的一刻！ ■圖／文：陳焌鏗

詩人顧城在作品《一代人》謂：「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明 。」上季效力凱景期間，於足總盃首圈賽事遭佳聯元朗隊長法比奧重創，「嘉樂」在憶述時，坦言十分難受：「因為當感覺好番啲嘅時候，一下就跌落谷底。當法比奧踩我嗰吓，我都知係斷咗，之後去照磁力共振，醫生話我斷咗9成，差少少就斷晒，其實都搞咗4個月、反反覆覆，影響個位置都幾大，內側又有外側又有，所以自己都好灰，好多人包括朋友、家人、隊友、女朋友都畀咗好多正能量我，我覺得正能量大於一切，令自己有信心繼續行。」

轉投和富大埔望重拾光芒

2019年上半年，是許嘉樂最失意的日子，經歷過重傷、停賽，與夢想FC簽約後偏偏遇上散班，如今雨過天晴，轉投和富大埔更有望首次出戰亞洲賽，「嘉樂」期望新季能擺脫霉運，重拾光芒：「畢竟自己上季下半季申請外借去凱景，想攞番早兩年喺流浪嘅精神面貌，但唔好彩遇上受傷，我相信今季係一個好好嘅機會去證明自己！坦白講，『馮Sir』（和富大埔總監兼主教練）好了解我，『嘉諾Sir』（和富大埔主教練郭嘉諾）曾經選我入港隊，上季佢喺元朗其實有申請過借我過去，但最終唔成事。呢樣嘢係個好消息，等我知道自己邊方面適合佢哋嘅踢法，亦都畀到信心我去提升自己，所以今季信心會大啲，亦希望少啲傷病。」

不言放棄頭上總有一片天

如今「嘉樂」已從「黑暗」中走出來，更期盼憑藉自己的經歷，鼓勵別人振作：「踢波同做人一樣，放大自己優點，收埋自己缺點。每個人都有自己嘅價值，唔放棄、努力，相信會有一片藍天。只要調整一下自己心態，覺得個天係畀一個考驗自己，一切都會更好。」

停賽風波加速成熟

去季曾因向球證質詢而被判停賽3場的許嘉樂，回想起當日一事，雖然否認自己做錯，但強調日後將會以更成熟一面示人：「無論踢邊隊、有冇份落場都好，我都會為隊波搏盡。嗰場波我只係去問球證『點解、點解、點解？』，你話域陀駁你嘴，但係眾所周知域陀英文都唔識，我問你點解你唔答我，反而將其他人講嘅粗口寫埋落我度。事後我都同球會分析過，奈何當時我養緊傷，如果唔係傷嘅話，球會一定會幫我上訴。呢件事之後EQ一定進步咗，原來好多嘢喺現實啱，就一定啱，原來好多嘢可能係唔啱，但最尾蝕底嗰個係我自己，所以我承認自己喺呢件事上面唔夠成熟。」