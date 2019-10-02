干地收起盧卡古　原來佢有更重要任務

周四(3日)凌晨將上演歐聯F組大戰，巴塞隆拿主場對國際米蘭，意甲榜首勁旅國米今季聯賽6戰全勝，氣勢佔上風，但今場受到主力缺陣打擊，教練干地表示，前鋒盧卡古因為肌肉受傷，無緣今場大戰。

干地話：「盧卡古冇隨隊，因為佢嘅四頭肌肉出現疲勞，呢個問題已經纏繞佢10日，測試結果亦欠佳，所以決定畀佢休息，我唔想佢冒任何風險。」

事實上，國米除咗今場歐聯作客巴塞隆拿之外，下周一(7日)凌晨意甲仲要主場對祖雲達斯，上演榜首大戰，所以干地畀盧卡古抖一抖，養精蓄銳鬥祖記，絕對可以理解。

盧卡古今季由曼聯轉投國米後，獲得重生，6場意甲已有3球進帳，令人好期待佢下場聯賽同C朗大鬥射術。

至於今場歐聯，預料干地將用阿歷斯山齊士同拿達路馬天尼斯合組雙箭頭，A山上場意甲入波，表現有起色，但因為「插水」領第2張黃牌被逐，今場倒戈鬥巴塞，佢都係時候為自己爭一口氣。

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