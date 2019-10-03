雷米仲踢緊歐聯！留名睇佢拆車

周四(3日)凌晨歐聯H組，車路士將作客法甲球隊里爾，車仔會遇上1位「熟人」，就係雷米！呢位32歲法國前鋒曾於2014至16年，效力過車路士2季，但當年少有上陣機會，搞到事業每況愈下，成為球壇浪人。

不過，雷米上年夏天重返法甲，加盟里爾之後，獲得重生，依家仲可以踢歐聯，倒戈鬥車路士，今場一定要把握機會畀啲顏色舊主睇。

雷米出身於里昂，踢過尼斯、馬賽、昆士柏流浪等球會，2013/14年球季效力紐卡素，於英超上陣26場入14球，打出名堂，隨即被車路士收購。

不過，車仔鋒線猛將如雲，雷米長期做後備，2季英超加埋只入8球，佢最大收穫係一個英超冠軍獎牌。

雷米之後被車仔外借去水晶宮，甚至去西班牙搵食，效力拉斯彭馬斯、基達菲，但表現都係長期低迷，直至上季加盟里爾，先至有起色，佢上季法甲入7球。

雷米今季季初曾經受傷，但已經復出，並於早前法甲主場對斯特拉斯堡，取得入球，今場重遇車仔冇情講，一定要全力數胡。

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