沙拿起孖兼絕殺　衞冕利物浦驚險開齋

周四(3日)凌晨繼續舉行歐聯分組賽第2輪，E組賽事上屆盟主利物浦主場迎戰薩爾斯堡，賽事鬥攻演變成入球騷，紅軍3球領先下連失3球被客軍一度逼和，最終由穆罕默德沙拿射入致勝球險勝4比3，打開歐聯勝利之門。

利物浦今仗先聲奪人，憑沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣及穆罕默德沙拿連陷3城，開賽36分鐘已遙遙領先3比0，大家以為勝券在握之際，薩爾斯堡群起反擊幾乎出事。

39分鐘客軍南韓鋒將黃喜燦殺入禁區，左腳假動作一扭令歐洲足球先生華基爾雲迪積克倒地失位，佢起右腳勁射掛網波，追成1比3完半場。

易邊後薩爾斯堡全力反擊，56分鐘再追1球，黃喜燦左路傳中，日本外援南野拓實凌空抽射彈地入網；40分鐘後南野拓實殺落右路傳中，夏蘭特門前撞入追成3比3。

第100場歐戰嘅利物浦始終經驗豐富，被追和後臨危不亂，於69分鐘把握一次機會，羅拔圖法明奴頭槌妙傳，穆罕默德沙拿楔靚位近門射成4比3，個人梅開二度，最後20分鐘利物浦拖慢比賽節奏，薩爾斯堡再無機會，紅軍保持勝局險勝。

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