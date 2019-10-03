阿蘇窩利美斯助攻絕殺　巴塞反勝國米

歐聯死亡F組重頭戲，巴塞隆拿主場迎戰國際米蘭，球王美斯尾段爆發交出絕殺助攻，蘇亞雷斯順利起孖，以2比1反勝半場領先嘅國際米蘭，巴塞歐聯主場累積連續33場不敗，堪稱最強堡壘。

國米首輪在布拉格斯拉維亞腳下意外失分，今仗開賽積極搶分，僅兩分鐘即有收獲，阿歷斯山齊士助攻，「美斯師弟」拿達路馬天尼斯快放入禁區射成1比0領先，並保持領先完半場。

巴塞下半場大反攻，58分鐘，維達爾右路禁區角橫傳中腰波，蘇亞雷斯禁區邊接應，第1時間窩利勁射世界波破網，巴塞扳平1比1；比賽末段美斯展現球王本色，在對方4人包圍下引球擺動，在右路禁區邊送交中路蘇亞雷斯，後者接應殺入禁區12碼點完成絕殺，協助巴塞以2比1反勝，今屆歐聯贏波開齋，反觀國米兩戰僅得1分，形勢惡劣。

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