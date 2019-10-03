【歐霸】蘇斯克查要靠歐霸救命

沒有最差，只有更差，紅魔鬼曼聯最近的表現，已令球迷由失望到絕望，剛與阿仙奴於英超碰頭又再失分，創出30年開季最差的成績。今晚紅魔仲要作客出戰歐霸，遇上荷蘭勁旅阿爾克馬爾，真為蘇斯克查擔心。

帶住全隊波，雖然加了新血調整，但始終都是無起色，翻查曼聯的作客成績更加令你心寒，作客近10場僅贏過一仗，反觀阿爾克馬爾近10場主場就贏了8場，雖然蘇斯克查在球員年代都是一個幸運娃娃，不過他坐正當主帥之後，幸運之神好像看不到他。

有消息指前祖雲達斯主帥阿里基最近勤學英文，兼且對曼聯主帥之位虎視眈眈，蘇B再想不到止血方法，屆時真是神仙都難救。

直播表

周四10:50pm 歐霸盃 艾斯坦拿 Vs 柏迪遜

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五0:55am 歐霸盃 阿爾克馬爾 Vs 曼聯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五0:55am 歐霸盃 比錫達斯 Vs 狼隊

無綫 myTV Gold 303；Now 644；有線656、616台

周五0:55am 歐霸盃 飛燕諾 Vs 波圖

Now 645台

周五0:55am 歐霸盃 莫斯科中央陸軍 Vs 愛斯賓奴

有線604、603台

周五3:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 標準列治

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五3:00am 歐霸盃 西維爾 Vs 尼科西亞

Now 644台；有線662、602台

周五3:00am 歐霸盃 拉素 Vs 雷恩

Now 645台；有線604、603台

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