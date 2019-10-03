國米超新星119秒顯身價　美斯未來都靠佢

意甲「一哥」國際米蘭尋晚喺歐聯作客巴塞隆拿，雖然反勝為敗慘輸1比2，不過今場佢哋都唔係冇收穫，就係取得佢哋歷來5次作客魯營球場嘅第一個入波。國米嘅阿根廷新星前鋒拿達路馬天尼斯，今場只係用咗119秒就入波，盡顯身價。據聞今個夏天，巴塞曾經向國米問價，想買入呢位22歲射手去拍美斯，同時間，阿根廷未來鋒線都可能一樣靠佢，搵佢幫美斯衝散對方防線，做美斯嘅鋒線最佳拍檔呀！

話說今場開波都未夠兩分鐘，國米一次中場截擊成功，拿達路馬天尼斯就殺入巴塞禁區，喺基文迪朗格勒力逼之下起左腳射入，幫「藍黑兵團」取得領先。呢個入波，原來係巴塞喺歐聯歷史上第4快嘅失波，絕對唔嘢少。雖然巴塞最後反勝2比1，但巴塞球王美斯都好欣賞呢個阿根廷師弟，仲同拿達路交換波衫添！

講番拿達路，依家先得22歲，仲有大把進步空間。佢身體強壯，射術又掂，最緊要係仲肯前面落力逼搶，一定可以幫到美斯手。依家有傳巴塞會喺冬天再出手，買佢做蘇亞雷斯接班人，去同美斯拍檔，又睇吓佢哋係咪真係有機會球會同國家隊都拍住上啦！

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