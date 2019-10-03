射破利物浦大門　怪物夏蘭特同老竇一樣威

薩爾斯堡尋晚歐聯作客力戰僅負利物浦3比4，客隊除咗日韓雙星南野拓實同黃喜爍表現搶鏡之外，其實後備入替一度為球隊扳平嘅挪威「怪物」夏蘭特亦相當抵讚。呢位名將之後今季為薩爾斯堡上陣11場已經入咗18球，而今場嘅入波，更加令佢追到同老竇恩治夏蘭特一樣咁叻，就係喺晏菲路射破利物浦大門呀！

19歲嘅夏蘭特賽後興奮咁話：「依家，我喺呢度嘅入球數字同我爸爸一樣喇！以前佢成日話自己喺晏菲路入過波好威，家陣我可以向佢反擊，話我都做到喇！」恩治夏蘭特係挪威國腳，球員時代效力過諾定咸森林、列斯聯同曼城等，根據紀錄，97年12月28日，列斯聯作客利物浦場波，恩治夏蘭特就係入過一球，可惜同個仔一樣，都係輸波而歸。相隔7,950日之後，夏蘭特複製佢爸爸成績，都是有晒交代。

值得一提，連同上輪歐聯連中三元，夏蘭特兩場已經入咗4球，令佢成為史上第4位頭兩場歐聯攻入4球球員。今季夏蘭特平均每場入1.77球，有傳曼聯已經睇中咗佢喇！

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