【有片】最強帶刀侍衞 兩次半場狂奔入波

周四(3日)凌晨歐聯F組，多蒙特作客以2:0擊敗布拉格斯拉維亞，2個入球都係來自後衞阿舒拉夫，更令人驚訝係呢2球竟然都係「千里走單騎」，長距離盤球後射入。呢位摩洛哥國腳絕對可以話係新一代最強帶刀侍衞。

阿舒拉夫第1球入波非常精彩，當時佢由後場同隊友撞牆後，於中場線右路開始帶波直殺入禁區，再扣入中路射入，遠睇仲以為美斯踢緊多蒙特。

阿舒拉夫第2球，轉為左路發難，又自己由外圍帶波入禁區，射穿對手門將大細龍門入網，個人梅開二度。

20歲嘅阿舒拉夫出身於皇馬青年軍，可以勝任中堅、左右二閘，因此一度被譽為「沙治奧拉莫斯2.0」，但皇馬由上季一直將阿舒拉夫外借去多蒙特，佢喺上季德甲入2球，今季聯賽亦已開齋。

阿舒拉夫經過磨練後，由防線通天老倌升呢至現時「帶刀侍衞」，今場客串中場，效果令人驚喜，進攻力比正版沙治奧拉莫斯，有過之而無不及。皇馬今季傷兵滿營，歐聯2戰只有1分，依家應該好後悔借走咗阿舒拉夫。

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