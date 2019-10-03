【有片】真人戴志偉　利迷：買南野拓實！

南野拓實全場精彩表現，即睇片：

半場輸3粒最後捧歐聯冠軍，利物浦一向被視為神奇球隊，但今輪歐聯分組賽對薩爾斯堡幾乎掉番轉、領先3粒後爭啲被翻盤，全球利迷都睇到一額汗！薩爾斯堡踢法快速進取攻力超強，確實惹人好感，其中日本國腳南野拓實更加勁到無倫，今仗貢獻1入球、1助攻，其中一個進攻數字堅得人驚，難怪利迷賽後都話，好希望愛隊會買到呢個真人戴志偉。

24歲嘅南野拓實，近年於薩爾斯堡企穩陣腳愈踢愈好，舊年年尾喺歐霸盃分組賽鬥洛辛堡，佢連入3球大演帽子戲法，成為史上首個於歐洲盃賽中戴帽嘅日本球員，帶領球隊於分組賽6戰6勝，係到16強對住勁旅拿玻里先被淘汰。睇番兩回合賽事，薩爾斯堡次回合贏3:1，反映呢支奧地利冠軍堅勁。

南野拓實用行動證明，自己唔單只夠料踢歐霸，歐聯亦係屬於佢嘅舞台。今場對利物浦初頭踢右翼，但似乎因為身體質素唔夠硬淨，表現比較淡靜；但之後被調踢10號位之後，南野拓實踢到曉飛一樣，頻頻於中路策動反擊，之後入埋禁區狂當炸紅軍後防。下半場佢接應左路高波窩利抽入追成2:3，跟手佢入楔禁區，面對VVD成功傳地波到門前，畀夏蘭特追成3:3，堅係光芒四射。

睇番南野拓實今場數據，10次喺中場搶番個波，4次成功攔截，3次射門2次中龍，3次過人2次成功，1入球1助攻認真犀利。仲有一項數據值得參考，就係佢於對方危險地帶傳送100%成功，對於一個10號位球員嚟講，呢個數字非常優秀，亦睇到佢好有級數。賽後利物浦球迷於網上狂讚南野拓實，認為佢對紅軍絕對有用，唔知高普會唔會考慮呢？

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。