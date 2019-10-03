【人物誌】前線の天才！日本靠晒南野拓實

薩爾斯堡18號仔南野拓實，於歐聯對利物浦有星級表現，轟入1球亦有1個助攻，這名日本巨星可謂盡顯卡士。能勝任鋒線所有位置的南野拓實，於歐聯分組賽首場對亨克，亦都錄得2個助攻，絕對係前線多面手，自己入波又得，亦擅於鋪橋搭路。

去年對哥斯達黎加、巴拿馬、烏拉圭3場國際賽入4球，令23歲的南野拓實成為繼1997年呂比須、2015年岡崎慎司之後，史上第三個在國家隊新帥的新體制下，連續3仗入球的國腳，鋒頭一時無兩，而他於今年初的亞洲盃，亦屬日本的頭號前鋒，於4強對伊朗貢獻2個助攻並博得12碼，助球隊贏3:0殺入決賽。南野拓實於決賽亦攻入1球，可惜日本最後以1:3不敵卡塔爾。日本Twitter上許多人大讚他有型，同「國民男友」、「漫改王子」天然呆人氣男星山崎賢人好似樣，所以女Fans特別多。

其實早在2015年10月13日對伊朗，才20歲經已首披「藍武士」戰衣的南野，被忽略了將近3年才回到大國腳行列。所謂不鳴則已，一鳴驚人，回歸後的3戰，南野展示出敏銳的門前觸覺，又能左右開弓，連韓國媒體都大為折服，形容為「入球機器」。

1995年1月16日生於大阪府泉佐野市的南野，入球能力和樣貌一樣，都是上天賜予的。歷年來代表過日本U15至U23的他，效力大阪櫻花大阪U15、U18時期，已經獲得全日本球會青年賽「得點王」榮譽，出戰2011年U17世青盃那次，更被國際足協官網推許為「日本的致命武器（Japan's lethal weapon）」，可以說少年成名，公認是個天才射手。

2012年還是高中生的年代，南野拓實已經被讚酷似另一名靚仔明星岡田將生，翌年升上一隊，17歲起便享受300萬日圓（約20.9萬港元）年薪待遇，2014年又加薪逾3倍達1000萬日圓（約69.7萬港元），期間他共代表大阪櫻花上陣62場入7球。2015年，年僅20歲的南野改投奧地利薩爾斯堡，收入跳升至6000萬日圓（約418.3萬港元），傳聞他今年可能到了億圓的級別。

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