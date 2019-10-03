【核彈】熱刺沉淪之謎：隊友搞艾歷臣女友

由上屆歐聯亞軍，到今屆被拜仁作客大炒7:2，熱刺狀態、成績直線下滑，唔只球迷甚至球評家都諗極唔明，破解唔到熱刺沉淪之謎。近日網上傳出核彈級消息，表示球隊狀態低沉係源於陣內驚破桃色醜聞，網傳中場艾歷臣女友，同中堅維頓漢有染，唔單只搞到艾歷臣冇心機踢波，仲引發更衣室打鬥，連王牌哈利卡尼都牽涉入毆鬥之中！

熱刺近期軍心渙散，球隊攻守都唔掂，無論球員同領隊普捷天奴都心事重重，演出遠遜於上季。熱刺新季聯賽7戰僅得3勝2和2負劣績，當中輸過畀紐卡素同李斯特城，早前英聯盃又被低組別球隊高車士打淘汰，剛啱歐聯主場迎戰拜仁，竟然大敗2:7，球迷睇到擰晒頭，普帥於場邊都冇晒心機。

熱刺成績極速滑落，有知情人士於網上爆料，話熱刺更衣室近期面臨空門危機，原因係艾歷臣女友竟然同維頓漢有一手！「艾歷臣老婆（其實是女友）Sabrina Kvist同維頓漢上床，之後被隊友知道咗，哈利卡尼嬲到爆，更衣室發生大打鬥。事件發生之後，熱刺會方決定唔同維頓漢續約。艾歷臣本身喺今年夏天會轉投皇馬，但最後因個人問題告吹，今次事件令艾歷臣更加心灰意冷，認為熱刺已經完全唔適合發展。依家更衣室關係緊張，有一半球員唔同其他人講嘢。普捷天奴束手無策，亦決定下季離開，帶埋艾歷臣同卡尼過皇馬。」

Sabrina同艾歷臣12年起開始拍拖，舊年迎來兒子出世，雙方一直好恩愛，今次竟傳出Sabrina同維頓漢搞埋一齊，堅係好震撼。知情人士仲放出維頓漢右眼腫黑嘅相片，令傳聞更加似層層。傳聞傳出後艾歷臣即時喺網上否認，話完全唔係事實，維頓漢都有喺該帖上回應，並打出心心Emoji，齊齊否認傳聞。艾歷臣同維頓漢踢熱刺前，喺阿積士都係隊友。

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