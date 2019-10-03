【阿King】車仔最後靈魂 韋利安唔走得

車路士今季由少帥林柏特執教後，一度跌跌蕩蕩，但近期情況有好轉，取得3連勝，如果嫌英聯盃大炒甘士比7:1有「水份」，但近2場分別於英超擊敗白禮頓，以及歐聯贏里爾，就有說服力。

車仔中場韋利安喺近2場勝仗之中，扮演重要角色，同樣射入關鍵1球，包括對白禮頓，入埋齋1球，奠定2:0勝局，今場歐聯更射入致勝1球贏2:1，盡顯大師級功架。

31歲嘅韋利安2013年由俄超安治加盟車路士，已經效力6年，曾於摩連奴、希丁克、干地、沙利，到依家林柏特麾下比賽，屬於車仔陣中少有「忠臣」。

雖然韋利安冇傳統巴西球員嘅秀麗腳法，但非常務實，而且勤力走動協助防守，加上擁有上乘主射罰球嘅能力，絕對係一位好使好用嘅球員。

車仔今季推行年輕化，譚美阿巴謙、美臣蒙特、赫臣奧杜爾等新星，無可否認好有潛質，充滿活力及衝勁，但水準欠穩，亦係球隊季初表現大起大落嘅主因。身為「老大哥」嘅韋利安，發揮到穩定軍心，控制比賽節奏嘅作用，就更為重要。

韋利安亦樂意負起呢個重任，並選擇着夏薩特離隊後留下嘅10號球衣，佢近2場一錘定音入球，證明自己足以成為球隊新靈魂。

不過，韋利安嘅合約將於明年夏天屆滿，車路士仲未肯定同佢續約，引來祖雲達斯、巴塞隆拿垂涎，想於明夏簽入佢。

車路士正處於重建階段，而且受轉會禁令影響，冇得簽人，更加要留住韋利安，否則等於自毀長城。

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