6日踢兩場 vs 19日冇比賽　你撐邊隊？

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（4日）晚8時於旺角大球場爆發激戰，冠忠南區恭迎傑志。南區6日內踢兩場比賽，相反傑志則半個月有多未有比賽，球員狀態勢成今場勝負關鍵。雙方貴為今季聯賽爭標分子，定必各不相讓，誓要拿下3分以保持競爭力！（on.cc東網周五晚8時直播）

冠忠南區周日（29日）逼和佳聯元朗，相隔4日再次主場出擊，主教練鄭兆聰坦言上仗表現屬水準之下，短時間內再戰反而對球隊有利。鄭兆聰說：「球員知道上一場波已經係最差，今場一定要表現番好啲！我同佢哋講要保持呢種心態，因為我做過球員，當你踢得唔好嘅時候，你好想下一場快啲嚟，因為你好想證明自己嘅能力！」

Ricky亦表示球隊有足夠時間作恢復，喜見上場頂替狄卡奧上陣的溫俊已成功擺脫傷患，表現亦合符預期。今場迎來爭標主要對手之一傑志，鄭兆聰透露需做好防務：「傑志今季似乎着重進攻多過防守，當然我哋要做好防守，因為傑志個別球員嘅能力好好。」

「賽馬會社區盃」踢不成，加上原定周二（1日）作客理文的賽事延期，傑志已有長達19日未有正式比賽，主教練施利斯高域表示球隊未受太大影響：「長時間冇比賽的確係一個問題，因為會影響球員心態。但對我嚟講，最困難反而係點樣揀18個人出戰今場賽事，因為所有球員喺訓練上都表現得好好。」

「藍鳥」上輪聯賽兩度領先下遭佳聯元朗逼和2比2，今仗面對爭標分子冠忠南區，施利斯高域稱：「南區係一支好有實力嘅球隊，我之前睇過佢哋兩場比賽，都踢得好好，我哋會踢得比之前更進取，對任何對手都唔會輕敵，因為我哋只有一個目標，就係贏波！」人腳方面，前鋒盧卡斯、中場史雲斯頓因傷缺陣。