【東體爭議】阿積士金童勁過夏薩特多多聲

阿積士上季爆冷打入歐聯4強，2位主力法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特分別轉投巴塞隆拿同祖雲達斯，以為呢支荷甲勁旅被「拆骨」後，今季會玩完，點知威力依然強勁，周四(3日)凌晨歐聯作客大勝華倫西亞3:0，今屆2場分組賽都贏3球。

阿積士中場雲迪碧克延續上季出色表現，今場入1球及1次助攻，有傳皇馬今夏曾經有意簽入呢位22歲荷蘭國腳，但教練施丹卻沉迷於追逐保羅普巴，而放棄雲迪碧克，簡直係有眼無珠。

阿積士上屆歐聯16強次回合作客大勝皇馬4:1，雲迪碧克係贏波功臣，當時已傳皇馬睇中佢，但施丹今夏收購行動，眼中只有夏薩特同保羅普巴，結果只簽入夏神，但呢位比利時國腳表現唔對辦，今季踢咗5場正式比賽同樣係0入波0助攻。

雲迪碧克今場以1傳1射摧毀西甲勁旅華倫西亞，證明自己先至係皇馬最需要嘅人，賽後西班牙《馬卡報》指皇馬準備「補飛」，於明年1月轉會市場重開後，收購雲迪碧克。

不過，雲迪碧克即時向對方潑冷水，表明今季都唔會離開阿積士。事實上，雲迪碧克大熟大勇，勢必引來其他豪門爭奪，皇馬已經錯過簽入佢嘅最佳時機。

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