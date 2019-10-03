19歲新艾雲係幸福童子　經歷過大奇迹日

曼聯將於周五(4日)凌晨歐霸盃L組，作客荷甲球隊阿爾克馬爾，紅魔鬼傷兵滿營，其中2位左後衞勞基梳爾、艾舒利楊格都缺陣，領隊蘇斯克查打算以19歲小將班頓威廉斯擔任正選左閘。

班頓威廉斯上年4月同曼聯簽職業球員合約，直至日前英聯盃對羅奇代爾，先至首次為一隊披甲，當時下半場後備上陣，估唔到今場歐霸盃反而有機會擔正。

大家唔好睇小班頓威廉斯，其實佢一早見慣大場面，曼聯上屆歐聯16強次回合作客以3:1擊敗巴黎聖日耳門，奇迹晉級，班頓威廉斯當時都有份做後備，雖然佢冇上陣，但相信都學咗唔少嘢，今場有機會表演。

班頓威廉斯最佳位置踢左閘，被指似曼聯名宿艾雲，前愛爾蘭國腳艾雲球員時代於1990至2002年效力曼聯，捧過7次英超冠軍，亦係1999年三冠王主力，大家拭目以待睇下班頓威廉斯將來能否成為另一位紅魔鬼傳奇人物。

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