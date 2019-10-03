兩閘34個助攻！加歷查：佢可做紅軍迪布尼

利物浦本季繼續順風順水，於歐聯分組賽主場4:3擊敗薩爾斯堡，其中4個入球不乏靚波，但講到合作性同靚組織，以第2個入波最靚。左閘安德魯羅拔臣於中場附近策動攻勢，經過幾個妙傳去到右路近底線，阿歷山大阿諾特第一時間妙傳，羅拔臣門前撞入，兩隻閘合作攻入靚波非常少見，利物浦可謂擁有歐洲最強兩閘。

截至擊敗薩爾斯堡一戰，本季阿諾特已有3個助攻，而羅拔臣亦有2個，而計埋上季所有賽事，前者已19次助攻，後者都有15次，換句話講二人由上季至今已作34次助攻，認真犀利。另外佢2個本季都已經取得入球，阿諾特對車路士轟入靚罰球，羅拔臣今仗亦有「士哥」，呢對孖寶已成利物浦進攻殺手鐧。

利物浦前副隊長加歷查話：「阿諾特只得20歲，已經連踢2屆歐聯決賽並攞過1次冠軍，毫無疑問係全球最佳年輕球員之一。好多人話佢係未來巨星，但佢根本依家已成巨星。阿諾特傳送極準確，質素可媲美奇雲迪布尼，有朝一日佢可被推上踢中場，相信會更發揮到佢進攻能力。」

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