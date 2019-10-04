林柏特發功　英格蘭全面「車路士化」

車路士今季喺林柏特帶領下，全面提拔本土年輕球員，英格蘭領隊修夫基周四公布最新國家隊名單，車仔中堅湯姆利首度獲得徵召、首席射手譚美阿巴謙亦獲得重召，加上巴克里同美臣蒙特

兩大中場，英格蘭大軍有4位「藍戰士」助陣，車路士幫亦成為英格蘭國家隊最大勢力。唔好忘記，車仔仲有中場羅夫度斯卓克同翼鋒赫臣奧杜爾，都被睇好會係未來英格蘭國家隊主力，相信

英格蘭嘅「車路士化」將會愈嚟愈熾熱。有人歡喜有人愁，曼聯嘅連格、熱刺中場迪利阿里同曼城右閘基爾獲加落選令人意外。

英格蘭大軍名單

●門將

比克福特(愛華頓)、湯希頓(阿士東維拉)、尼克普比(般尼)

●後防

米克堅尼(愛華頓)、湯姆利(車路士)、泰朗明斯(阿士東維拉)、哈利馬古尼(曼聯)、捷比亞(馬德里體育會)、阿歷山大阿諾特(利物浦)、祖高美斯(利物浦)、芝維爾(李斯特城)、丹尼路斯(熱刺)

●中場

巴克里(車路士)、美臣蒙特(車路士)、戴爾夫(愛華頓)、佐敦軒達臣(利物浦)、迪格蘭賴斯(韋斯咸)、哈利雲克斯(熱刺)、占士麥迪臣(李斯特城)

●前鋒

譚美阿巴謙(車路士)、哈利卡尼(熱刺)、查頓辛祖(多蒙特)、史達寧(曼城)、拉舒福特(曼聯)、哥林威爾遜(般尼茅夫)

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