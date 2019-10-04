外國勢力操控　日本點兵創歷史！

日本要靠「外國勢力」衝擊世界盃！日本足協周四(3日)宣布新一期「藍武士」世盃外圍賽23人名單，徵召咗喺歐聯大放異彩嘅南野拓實，以至中島翔哉、久保建英等20名外流球員，日職揾食嘅土炮只得3件，今次係日本起用外流國腳最多嘅一次。

同9月嘅人選相比，呢次日本前鋒線變化較大，效力德甲雲達不來梅嘅大迫勇也因為大髀傷患，需要休戰4至6個禮拜落選，札幌岡薩多嘅鈴木武藏都冇份，反而淺野拓磨、鎌田大地就重新入圍。

日本將於本月10號世盃外圍賽主場出戰蒙古，15號就作客杜尚別對塔吉克。

●日本代表23人大軍名單

門將

川島永嗣（斯特拉斯堡/法甲）

權田修一（樸迪莫倫斯/葡超）

丹尼爾舒密特（聖圖爾登/比利時）

後衞

長友佑都（加拉塔沙雷/土耳其）

吉田麻也（修咸頓/英超）

酒井宏樹（馬賽/法甲）

植田直通（布魯日舒高/比甲）

安西幸輝（樸迪莫倫斯/葡超）

畠中槙之輔（横濱水手/日職）*

富安健洋（博洛尼亞/意甲）

中場

原口元氣（漢諾威/德乙）

柴崎岳（拉科魯尼亞/西乙）

遠藤航（史特加/德乙）

伊東純也（亨克/比甲）

橋本拳人（FC東京/日職）*

中島翔哉（波圖/葡超）

南野拓實（薩爾斯堡/奧地利）

板倉滉（格羅寧根/荷甲）

堂安律（燕豪芬/荷甲）

久保建英（馬略卡/西甲）

前鋒

永井謙佑（FC東京/日職）*

淺野拓磨（柏迪遜/塞爾維亞甲）

鎌田大地（法蘭克福/德甲）

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