外國勢力操控 日本點兵創歷史！
2019年10月04日 04:11
東網電視更多新聞短片
日本要靠「外國勢力」衝擊世界盃！日本足協周四(3日)宣布新一期「藍武士」世盃外圍賽23人名單，徵召咗喺歐聯大放異彩嘅南野拓實，以至中島翔哉、久保建英等20名外流球員，日職揾食嘅土炮只得3件，今次係日本起用外流國腳最多嘅一次。
同9月嘅人選相比，呢次日本前鋒線變化較大，效力德甲雲達不來梅嘅大迫勇也因為大髀傷患，需要休戰4至6個禮拜落選，札幌岡薩多嘅鈴木武藏都冇份，反而淺野拓磨、鎌田大地就重新入圍。
日本將於本月10號世盃外圍賽主場出戰蒙古，15號就作客杜尚別對塔吉克。
●日本代表23人大軍名單
門將
川島永嗣（斯特拉斯堡/法甲）
權田修一（樸迪莫倫斯/葡超）
丹尼爾舒密特（聖圖爾登/比利時）
後衞
長友佑都（加拉塔沙雷/土耳其）
吉田麻也（修咸頓/英超）
酒井宏樹（馬賽/法甲）
植田直通（布魯日舒高/比甲）
安西幸輝（樸迪莫倫斯/葡超）
畠中槙之輔（横濱水手/日職）*
富安健洋（博洛尼亞/意甲）
中場
原口元氣（漢諾威/德乙）
柴崎岳（拉科魯尼亞/西乙）
遠藤航（史特加/德乙）
伊東純也（亨克/比甲）
橋本拳人（FC東京/日職）*
中島翔哉（波圖/葡超）
南野拓實（薩爾斯堡/奧地利）
板倉滉（格羅寧根/荷甲）
堂安律（燕豪芬/荷甲）
久保建英（馬略卡/西甲）
前鋒
永井謙佑（FC東京/日職）*
淺野拓磨（柏迪遜/塞爾維亞甲）
鎌田大地（法蘭克福/德甲）
立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。