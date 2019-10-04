爆煲！泰拔高圖爾斯確診嚴重「焦慮症」

皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，自加盟後一直成為球迷批評目標，周中歐聯主場迎戰布魯日，泰拔高圖爾斯上半場連失2球後，喺半場就被教練施丹換走，結果皇馬下半場力保不失兼追番2比2完場。正當球迷瘋狂炮轟呢位比利時門神，原來呢位比利時國腳正受精神問題困擾，皇馬軍醫證實泰拔高圖爾斯患上嚴重焦慮症！

馬德里媒體《Ok Diario》報道，泰拔高圖爾斯喺上場歐聯半場期間，出現作嘔、暈眩同胃痛等情況，而且情況差到要由佢爸爸車佢去急症室。報道指皇馬軍醫為泰拔高圖爾斯進行連串檢查後，證實佢患上嚴重焦慮症。

消息傳出後，西班牙各大媒體都大事報道，泰拔高圖爾斯已經連續2日未有隨大軍操練，相信會無限期休戰，直到焦慮症問題完全解決，周六(6號)晚主場對CF格蘭納達嘅聯賽，上陣機會渺茫。

致病原因係乜暫時未知，不過西班牙著名記者Zach Lowy透露，球迷嘅猛烈批評，以及奧比歷同達史特根今季嘅出色表現，都令泰拔高圖爾斯感受到極大壓力。西班牙《阿斯報》更報道，皇馬教練施丹準備同佢割席，明年1月打算收購AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬頂替。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。