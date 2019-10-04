德甲獨腳戲　哈化搶分大條「杜」理

周五深夜德甲獨腳戲，哈化柏林將會主場鬥杜塞爾多夫。杜塞爾多夫近5輪聯賽不勝，排名跌落積分榜下半版，而且場場比賽都有失波，防線穿晒窿，搶分能力認真麻麻。哈化表現重回正軌，繼2比1擊敗柏達邦，取得聯賽首勝之後，上仗再以4比0痛擊科隆，攻力返晒嚟。不過哈化踢法不嬲有前冇後，開季6仗全開3球或以上，呢場隨時又喺場對攻戰，中位數2.5球「入球大」值得再追。

‧臻贏特

直播表

周五6:00pm◢日職◢大阪飛腳◢Vs◢北海道札幌岡薩多

有線662、602台

周五8:00pm◢港超◢冠忠南區◢Vs◢傑志

on.cc 東網

周六0:30am◢德乙◢史特加◢Vs◢韋恩

on.cc 東網

周六2:30am◢德甲◢哈化柏林◢Vs◢杜塞爾多夫

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六2:45am◢意甲◢布雷西亞◢Vs◢薩斯索羅

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六2:45am◢法甲◢艾米恩斯◢Vs◢馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六3:00am◢西甲◢貝迪斯◢Vs◢伊巴

Now 632

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。