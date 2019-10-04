有冇搞錯？武磊全隊第2低分！

西甲愛斯賓奴尋晚喺歐霸盃作客俄羅斯，結果以2比0淨勝莫斯科中央陸軍，表現認真抵讚！當中贏波英雄，梗係首推為球隊先開紀錄嘅中國球星武磊啦！不過，當所有中國球迷都大讚「武球王」開創中國球員歐戰歷史之後，竟然發現喺著名體育網站《whoscored》嘅球員賽後評分中，武磊只得7分，係全隊愛斯賓奴正選球員中第2低，真係想問句有冇搞錯呀？

當然，武磊入波唔可以獨佔贏波功勞，隊友馬迪亞斯華加斯嘅妙傳都相當關鍵，但話晒冇「武球王」靚走位同超靚埋門，愛斯賓奴點贏波先？要知道武磊今場個入波係結束佢個人9場入球荒，同時仲係中國球員喺歐戰正賽上首個「士哥」，賽後就連另一個著名數據網站Opta都用「先驅者」嚟大讚武磊。

總括嚟講，武磊今場上陣76分鐘，1次射門就射正兼入波，全場觸球28次，傳球16次，傳球成功率56.3%，仲有2次偷波同1次攔截，數據都算OK。不過喺《whoscored》賽後評分，武磊就只得7分，相較其他正選，就只較更早被調走嘅阿根廷前鋒卡里利為高，似乎令唔少武磊球迷失望囉！

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