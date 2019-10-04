小白戴巴拿致敬　呢個祖記名將掛靴喇

來到終結的一剎！意大利國家隊兼祖雲達斯名將馬治斯奧，尋晚喺「祖記」主場召開記者會，正式宣佈掛靴！喺「斑馬兵團」效力咗13季嘅佢，記者會後帶同佢嘅兒女喺球場繞圈道別，仲執咗堆草留念，場面勁感人。包括祖記前鋒保羅戴巴拿同西班牙傳奇恩尼斯達都喺社交網留言表揚呢位祖記經典中場鐵漢添！

馬治斯奧喺記者會上話：「你哋都知道我點解嚟呢度，我決定退役，呢個係個艱難而又深思熟慮嘅決定。」佢仲喺twitter寫上：「我曾經向嗰啲夢想成為足球員嘅孩子承諾，直到奇蹟降臨球場，否則我都唔會停低我踢波嘅腳步，但依家我冇辦法再守住承諾，所以我選擇停低。多謝你『夢想』，畀咗我力量、成功同快樂！」真係聽見都覺得超感人。

現年33歲嘅馬治斯奧，係祖雲達斯青訓產品，曾經被外借去安玻里，2006年首次代表祖記一隊上陣，08年仲成為球隊正選中場。之後十年間，馬治斯奧幫「斑馬兵團」贏咗7次意甲、1次意乙、4次意盃同3次意超盃冠軍。2018年佢離開咗祖雲達斯，轉去俄超辛尼特，但受傷病困擾，上陣唔多，直到今年夏天仲同辛尼特提早解約。

國家隊方面，2009年係馬治斯奧首次入選意大利國家隊，佢代表「藍衫兵團」出戰過2010年南非世界盃、2014年巴西世界盃，合共為意大利上陣55次，仲喺2012年歐國盃攞到亞軍。

就連西班牙傳奇中場「小白」恩尼斯達都留言向佢致敬：「我享受睇你踢波多過同你較量，今日足球已經不一樣！」至於馬治斯奧前隊友保羅戴巴拿就話：「老友，未來一定更精彩，多謝你的一切。包括祖雲達斯官網同意大利國家隊官網都有向佢公開致謝道別。

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