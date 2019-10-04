ＫＯ年齡限制！荷里菲特要再上擂台

56歲荷里菲特要復出！已經離開擂台8年的前世界重量級拳王荷里菲特最近宣布復出，並在個人社交網上載訓練片段，他曾引用科曼的一句說話：『年齡不是問題』，今次再用行動證明，他復出的消息令拳迷相當期待。

隨着英國前世界冠軍賓恩早前宣布以55歲之齡重踏擂台之後，荷里菲特亦準備復出，雖然確實日期暫未落實，但他將會在日本出戰一項慈善賽，目前正在努力備戰，荷里菲特目前與前WBA、IBF及WBO重量級拳王魯伊斯訓練。

荷里菲特自從2011年5月打贏尼爾遜之後已離開擂台超過8年，但他仍保持住一定的狀態，他接受訪問時坦言：「我在日本要畀大家一個驚喜，畀大家睇到世界上唯一嘅四屆重量級世界冠軍。」

他於2010年以47歲之齡與南非巨無霸保夫夏對戰，第8回合技術性壓倒對手，奪得WBF世界拳擊協會重量級拳王寶座，他曾引用另一位拳王科曼的名言：『年齡不是問題』；當然荷里菲特最令人深刻的除了是目前唯一擁有四屆拳王寶座之外，他於96年被泰臣發狂惡咬耳仔，血染擂台的一幕，仍是當今拳壇史上最經典時刻。

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