皇馬突頒5大軍規　肥仔夏薩特慘被狙擊

職業球隊從來都係紀律大過天，不過對於陣內一向星光熠熠，由球星主導話事嘅西甲班霸皇家馬德里，似乎係另一回事。只係眼見球隊今季表現反覆，「銀河艦隊」管理層據報近日突然向球員頒下5大軍規，任何違規球員都隨時會遭到罰款處分，當中今季一直被指超重嘅天價新兵夏薩特，更係成為針對焦點，再唔減磅，勢必成為第一個開刀罰款對象，堅醜到爆呀！

根據《阿斯報》引述西班牙體育四台報道，皇馬管理層近日落咗柯打頒發新隊規，第一係要求所有球員要喺訓練前45分鐘到達訓練球場，遲到5分鐘就要罰款250歐元，遲到6至15分鐘就罰500歐元，遲到16分鐘以上就罰1,000歐元，而無故缺席更係罰3,000歐元添。

其次，所有球員不得隨意使用手機，如果喺接受物理治療期間玩電話，盛惠250歐。如果全體坐大巴期間玩電話，更加罰款500歐，更衣室開機玩，又多謝1,000歐元。第3，球員必須喺假期期間保持良好身體狀況，例如聖誕同暑假回歸，如果有球員被發現超重，每重一公斤就罰250歐。呢條規則明顯係針對住暑期後加盟嘅夏薩特。呢個比利時肥仔球星被指超重7公斤，有個大肚腩，再唔減肥，球會肯定會殺一儆百。

第四則係話球員接受採訪、拍廣告同請假離隊都必須先申請，如果冇通知球會就私自離開馬德里，又會罰款250至1,000歐元不等。最後，所有未被列入比賽大名單嘅球員，賽前都要隨隊前往更衣室，球員出席記招必須身穿球會隊服，否則又係罰款處理，呢條就似係將矛頭指向麻煩多多嘅加里夫巴利囉！

雖然話各項罰款對於人工天價嘅皇馬球星嚟講，根本唔係咩錢，但球會今次落下軍令，明顯係要清楚擺姿態要執好紀律，希望班巨星為面子做好自己，唔好失禮人啦！

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