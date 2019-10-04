曼聯30年最差　奧雲蘇斯克查活喺平行時空

英超褪色勁旅曼聯尋晚喺歐霸盃作客阿爾克馬爾悶和0比0，全場冇腳中龍，作客連續10場不勝，造出咗近30年最差作客成績，賽後，曾效力曼聯嘅奧雲插爆呢隊係史上最爛嘅「紅魔鬼」，不過領隊蘇斯克查就好似活喺平行時空一樣，話滿意球隊演出喎！

「紅魔鬼」今場踢得有幾差？睇吓曼聯球迷現場不斷鬧爆班主格拉沙，又插爆「蘇B」話佢亂排陣，開賽初段用新星前鋒格連活特打邊，再同翼鋒丹尼爾占士打正前鋒，你玩乜呀？依家做咗講波佬嘅奧雲賽後話：「英超中游球隊囉！係呀，我認為曼聯係呢種貨色，佢哋今季唔會入到英超前六。呢隊係幾十年來最爛嘅曼聯，呢種前況已經持續好幾年，大概有5、6、7年，當你認為唔會有更差，但事實總係會更差。蘇斯克查根本係特登整弱隊波，盧卡古、阿歷斯山齊士、達米安、安達靴里拉同基斯史摩寧都走咗，佢哋較曼聯隊中部份球員更強，或者蘇斯克查必須先退後幾步，先可以繼續前行。」

你有你鬧，「蘇B」好似乜都睇唔到，喺佢眼中，賽後佢係咁講：「喺困難嘅情況下，我哋面對困難嘅對手，佢哋之前曾作客大勝飛燕諾3比0。而且今場我哋進行咗大幅度輪換，依家拎到1分，因此我對球隊嘅表現感到滿意同高興。」「蘇B」仲話如果唔係球證走漏眼冇畀個12碼佢哋，今場贏埋都得添呀！

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