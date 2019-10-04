足總宣布取消本周所有賽事

香港足球總會周五（4日）下午宣布，基於安全及交通理由，原定在今周五（4日）至周日（6日）舉行的所有賽事，包括香港超級聯賽、甲組、乙組、丙組，及青少年聯賽賽事將延期舉行，補賽詳情將在落實後公布。

香港足球總會周五（4日）召開會議，就社會特殊情況，並有可能引致球賽變動進行討論。直至下午3時，特首林鄭月娥宣布啟動《緊急法》，並在周六（5日）凌晨正式實行《禁蒙面法》。足總隨後發放新聞稿宣布，預計各球場附近之交通或受影響，為避免球迷在進出球場時遇到阻礙或不便，原定在今周舉行的所有賽事，包括在即日晚上舉行的冠忠南區對傑志、周末舉行的其餘4場港超聯賽事，以及所有甲、乙、丙、青少年賽事將延期舉行，補賽事宜將留待足總稍後公布。

因近期社會情況不穩因素，足總早前已將原定在上月22日舉行的社區盃和富大埔對傑志賽事，以及今周二（1日）舉行的理文對傑志港超聯賽事押後進行。因應政府周五（4日）啟動緊急法，足總再次作出賽事調動，令原定賽期一拖再拖，賽事補賽遙遙無期。

隨着足總宣布取消本周所有賽事，香港籃球總會及康文署亦相繼取消周末及周日的訓練及比賽安排。

籃總表示因應公眾活動，明天及後天的訓練班將會取消，有關訓練班後續安排請留意籃總網頁公布，而10月4至6日的康文盃亦決定取消；至於在康文署公開劍擊錦標賽，亦基於不明朗因素並顧及參賽者安全，決定取消本星期六、日舉行之賽事。退款事宜及詳情將稍後在劍總網頁公布。