香港續爭辦世沙運　小霍：唔擔心政局影響

「第一屆世界沙灘運動會」（世沙運）香港代表團授旗典禮今日（4日）假奧運大樓舉行。港協暨奧委會會長霍震霆表示，香港有意申請主辦第二屆世沙運，他不擔心香港政局會影響成功申請的機會，但認為政府應投放更多資源在體育運動和籌辦大型運動會上。

霍震霆表示下星期和ANOC開會後便會定出下屆（2021年）世沙運的主辦地區，「希望香港可以爭到主辦權，而家有幾個國家同地區同我哋爭，中國內地嘅都有，搞世沙運唔需要好多地方同埋唔駛興建太多場地，觀眾又可以享受陽光與海灘，所以吸引唔同地區申辦。」他補充，不擔心香港政治情況會影響申辦的機會，會積極爭取主辦權，但政府方面指津貼資助方面有困難。

而代表香港出戰游泳項目的聶芷彥，憑「外卡」獲得是次世沙運的參賽資格，她將與其他二十六位選手較勁，她期望可以突破自己的成績，「希望可以游到頭二十名，仲有縮短同第一名嘅時間差距，因為今次世沙運嘅選手全部都係世錦賽前二十名。」

首屆世沙運將在10月12日至16日，在卡塔爾城市多哈舉行，香港一共有5名運動員參與本屆賽事，爭逐游泳及空手道項目。

第一屆世界沙灘運動會 香港代表團名單

游泳（5公里公開水域賽）

男子：方胤

女子：聶芷彥

空手道（個人型）

男子：鄭子文

女子：劉慕裳、董依然

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