傷痛＋失誤＝英國田徑女神的奪標方程

傷過、痛過、錯失過，經歷了幾年的折磨，英國田徑美女莊臣湯遜終於可以一嚐世界冠軍的滋味，在多哈舉行的世界田徑錦標賽以破英國紀錄的6981分奪得女子7項全能金牌，衝線一刻淚水已難忍：「今日實在令我瘋癲。」

自從英國「國民女神」恩尼斯退役之後，26歲的莊臣湯遜已接棒成為人民心目中的女神接班人，出生於利物浦的她在跳遠第二跳已造出了6米77的紀錄，而在最後一項的800米跑，以完美的姿態跑出2分7秒26的個人最佳時間率先衝線，並於總成績打破了恩尼斯所保持的英國紀錄，奪得7項全能金牌。至於奧運兼上屆冠軍則在標槍項目後受傷，屈居銀牌。

2012年奪世青跳遠冠軍令她一戰成名，被視英國田徑壇的新希望，但於幾年的世界賽及2012年和2016年奧運會都與獎牌擦身而過，去年於世界室內賽、英聯邦運動會贏得金牌及歐洲賽銀牌，然而過去兩屆（15及17年）都因為自己在標槍項目的犯錯已錯過了世界賽獎牌，「真係有發夢嘅感覺，那種滋味好特別又好甜。」莊臣湯遜成為英國第8位贏徥世界冠軍的女將，而距離東京奧運不足300天，相信這面金牌可令莊臣湯遜及英國人民注下爭金強心針。