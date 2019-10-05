神秘女友曝光　日本男神令粉絲心碎

日本「國民男友」南野拓實終於令女Fans失望嘞，因為佢個疑似女友曝咗光！

呢期喺歐聯光芒四射嘅「藍武士」新星南野拓實，一直係日本最多女球迷嘅國腳。日本媒體綜合咗好多女仔嘅觀點，得出結論係「中等長度棕色頭髮、髮型自然、穿著時尚、靚仔同笑容可掬」幾大要素，就係南野迷倒女粉絲嘅最大本錢，甚至唔少人讚佢似山崎賢人、松田翔太等靚仔男星。好多女Fans都聽聞過南野有個女朋友，但只知道個女仔叫「栞」(日語しおり讀shiori，粵語讀刊)，乜嘢樣同背景都唔清楚，於是「英俊嘅南野拓實，佢女友係個乜嘢人？」嘅提問，網上隨時可見。

好嘞！近日終於求仁得仁，網上流出南野拓實一啲似乎係開P嘅相，雖然影得好一般，不過佢身邊有位靚女，就引起女球迷關注。個女仔長髮披肩，輪廓標緻，睇落同南野拓實相當親密。唔少網民都讚「南野拓實個女友非常可愛」，咁講嘅估計係男性居多，仲有唔少係問「南野拓實幾時會同佢結婚？」，相信係女仔為主，大概係抱住最後一絲希望去問。

由於南野拓實只得23歲，目前又努力學緊德文，希望未來喺職業球壇有更大發展，所以盛傳佢未考慮結婚住，日本絲打們應該仲未使絕望嘅。

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