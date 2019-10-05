【特稿】曼聯創造力低　連死球都係最廢

曼聯今季放走盧卡古同阿歷斯山齊士兩大名牌前鋒，但就冇作出任何收購填補，將所有籌碼放晒喺小將美臣格連活特同丹尼爾占士身上。季初表現證明「紅魔鬼」創造力極低，入球能力陷於

「死火」狀態，估唔到佢哋連死球攻勢(角球及間接自由球)亦屬全英超最渣嗰隊。

統計顯示，曼聯對上一次利用角球或者間接自由球入波，已經係今年2月嘅事，當時作客水晶宮由盧卡古入波，至今足足219日未有死球攻勢入球，包括今季英超38次角球無功而還，係英超20

支球隊最耐未有死球攻勢入波球隊。

●英超各隊距離上次角球/間接自由球入波時間

曼聯 219日

屈福特 184日

水晶宮 165日

白禮頓 144日

愛華頓 144日

紐卡素 144日

阿仙奴 47日

阿士東維拉 47日

熱刺 47日

李斯特城 40日

韋斯咸 40日

修咸頓 33日

車路士 19日

諾域治 19日

狼隊 19日

般尼 12日

曼城 12日

錫菲聯 12日

利物浦 11日

般尼茅夫 5日

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