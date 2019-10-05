【特稿】曼聯創造力低 連死球都係最廢
2019年10月05日 05:00
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曼聯今季放走盧卡古同阿歷斯山齊士兩大名牌前鋒，但就冇作出任何收購填補，將所有籌碼放晒喺小將美臣格連活特同丹尼爾占士身上。季初表現證明「紅魔鬼」創造力極低，入球能力陷於
「死火」狀態，估唔到佢哋連死球攻勢(角球及間接自由球)亦屬全英超最渣嗰隊。
統計顯示，曼聯對上一次利用角球或者間接自由球入波，已經係今年2月嘅事，當時作客水晶宮由盧卡古入波，至今足足219日未有死球攻勢入球，包括今季英超38次角球無功而還，係英超20
支球隊最耐未有死球攻勢入波球隊。
●英超各隊距離上次角球/間接自由球入波時間
曼聯 219日
屈福特 184日
水晶宮 165日
白禮頓 144日
愛華頓 144日
紐卡素 144日
阿仙奴 47日
阿士東維拉 47日
熱刺 47日
李斯特城 40日
韋斯咸 40日
修咸頓 33日
車路士 19日
諾域治 19日
狼隊 19日
般尼 12日
曼城 12日
錫菲聯 12日
利物浦 11日
般尼茅夫 5日
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