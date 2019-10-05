【有片】可恥！拿玻里球迷性騷擾意甲女神

意甲「女神級」體育記者Diletta Leotta人氣高企，除咗因為擁有天使美貌，仲有魔鬼般超勁身材！上星期佢去拿玻里對布雷西亞嘅意甲聯賽做採訪，以緊身白色T恤上陣，將逼爆上圍表露無遺，勢估唔到賽前更被主隊球迷公然性騷擾！

Leotta當時同幾位助手一齊喺球場內做嘢，其中一個看台上嘅拿玻里球迷，突然齊齊向住佢高唱：「露出你個乳頭！」公然對呢位女神性騷擾！不過見慣世面嘅Leotta唔單止冇扯火，仲笑住咁做出搖手同手指公向下嘅拒絕動作，再若無其事咁繼續工作，超高EQ嘅回應獲得網民一致讚賞。

現年27歲嘅Leotta之前係做天氣女郎，之後先轉去做體育記者，並且成為網上體育直播平台DAZN嘅當紅花旦，做埋意甲節目主播，而且同AC米蘭職、球員關係密切。Leotta喺2年前曾經爆出桃色風波，當時佢嘅twitter貼咗幾張自拍裸照，事後佢解釋係畀黑客入侵。

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