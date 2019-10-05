【羅渣士效應】李斯特城大躍進　挑機紅軍！

周六晚上英超重頭戲，榜首利物浦主場鬥李斯特城,兩隊近年交手經常上演入球騷，近6次聯賽碰頭，有5次開出3球或以上。李斯特城自從今年2月由前利物浦主帥羅渣士接手後，表現更上一層樓，跨季17場聯賽攞到9勝4和4負，喺呢段期間攞嘅聯賽分數，只係僅次曼城同利物浦。利物浦更加唔使多講，佢哋係今季英超開季唯一一支7戰全勝球隊，而且佢哋啱啱喺歐聯4比3擊敗薩爾斯堡，盡顯強大攻擊力，既然兩隊今季都咁Fit，相信會一如以往炮製大量入波，一於捧2.5球入球大。

‧笛子波童

直播表

周六2:30pm◢港超◢香港飛馬◢Vs◢富力R&F

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周六3:00pm◢日職◢廣島三箭◢Vs◢神戶勝利船

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周六5:00pm◢日乙◢長崎成功丸◢Vs◢町田澤維亞

有線604、603台

周六7:00pm◢西甲◢雷加利斯◢Vs◢利雲特

Now 632

周六7:00pm◢德乙◢漢堡◢Vs◢格雷特霍夫

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周六7:30pm◢英超◢白禮頓◢Vs◢熱刺

Now 621、611

周六9:00pm◢意甲◢史帕爾◢Vs◢帕爾馬

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周六9:30pm◢德甲◢拜仁慕尼黑◢Vs◢賀芬咸

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周六9:30pm◢德甲◢利華古遜◢Vs◢RB萊比錫

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm◢德甲◢弗賴堡◢Vs◢多蒙特

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:00pm◢英超◢利物浦◢Vs◢李斯特城

Now 621

周六10:00pm◢英超◢般尼◢Vs◢愛華頓

Now 622

周六10:00pm◢英超◢諾域治◢Vs◢阿士東維拉

Now 623

周六10:00pm◢英超◢屈福特◢Vs◢錫菲聯

Now 624

周六10:00pm◢西甲◢皇家馬德里◢Vs◢CF格蘭納達

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周六11:30pm◢法甲◢巴黎聖日耳門◢Vs◢昂熱

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周日凌晨零時◢意甲◢維羅納◢Vs◢森多利亞

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周日0:30am◢英超◢韋斯咸◢Vs◢水晶宮

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周日0:30am◢西甲◢華倫西亞◢Vs◢艾拉維斯

Now 632

周日0:30am◢德甲◢史浩克04◢Vs◢科隆

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周日2:00am◢法甲◢蒙彼利埃◢Vs◢摩納哥

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周日2:45am◢意甲◢熱拿亞◢Vs◢AC米蘭

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周日3:00am◢西甲◢奧沙辛拿◢Vs◢維拉利爾

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