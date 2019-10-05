微笑劍后　江旻憓抹乾眼淚：唔再怕失去

「我開始表演拉筋啦。」江旻憓清清喉嚨，偶爾露出八顆牙齒的標準笑容，或者擠出一雙鬥雞眼，配合誇張的伸展動作。來到陽台，一會模仿猴子眺望風景，一會扮作拍攝樓盤廣告。笑聲幾乎決堤，始作俑者不忘補充一句：「別再惹我笑了！」■圖/文：許思彤

頭上頂着世界第一的光環，兩邊膝蓋先後重創。向來眼淺的江旻憓，沒在鏡頭面前哭訴不配，也漸漸不再鑽牛角尖自責受傷。「夜晚才躲進被子偷偷掉淚？」我問。她連忙揮手否認：「已經哭夠了，現在我是全新的人，不會再被這些事情影響。」

這個7月，布達佩斯世錦賽後，江旻憓帶着一面重劍銅牌，失而復得的「一姐」地位，還有無法屈曲的右腳回家。8強賽前意外跣倒，比賽期間「啪」的一聲忽然發軟，她便心知不妙。但當診斷結果出來，還是很難接受。對她來說，十字韌帶撕裂一點不陌生。兩年前，左膝同樣位置斷開。拄拐杖走路，日復日的物理治療，重投訓練，奇迹似地快速康復……

為了別人，也為了自己「當初醫生說：『小心點，你是很多人的心血。』想不到又斷了，還是跣斷，很奇怪，很不值，很對不起。」那種感覺，「就像一切推倒重來」，差別在於過程引來更多關注。認識的、不認識的人寫心意卡，排山倒海的加油，她知道惟有健康才是最好的答謝，藉着鏡頭宣布：「我康復得很好，比上次還快！已經恢復一對一訓練，相信可以趕及11月世界盃。」

復出不是單純滿足別人期望，兩段最難熬的日子，「我的夢想」始終徘徊腦海。她笑得尷尬，的確有點老套，卻很真實。曾經，冠軍是近在咫尺，偏偏觸碰不到的東西。波哥大大獎賽銀牌、香港亞錦賽銀牌，然後，是第一次重創。「家人很心痛，說甚麼『可能冠軍真的需要冠軍命』。我不甘心。」沒有冠軍命嗎？她拚了命，也要打破宿命。「美國畢業回來，我想過像普通人一樣上班下班。但受傷後，我清醒了。找到最喜歡的事，就應該堅持做到最好。」

太看重成績，所以有壓力

毅然成為全職運動員後，總算踰越那點距離。曼谷亞錦決賽對康映美成功復仇不過序幕，之後連續兩站世界盃奪冠，但當夢想實現，感覺不似預期。「我心目中的一姐，應該像前中國隊的孫育潔一樣，充滿智慧，成熟、冷靜應對任何情況。」她逐項數算「江旻憓的缺點」：情緒化、經常質疑自己、不夠穩定……「記得古巴站決賽，對方手腕舊患復發，我不停想是不是我造成的，結果教練大罵：『那你把金牌送給她好了！』」

自覺不夠資格成為世界第一，她試過問孫育潔：「為甚麼壓力這麼大？」換來的答覆是：「因為你怕。這個第一是你一劍一劍打回來的，你太怕失去。其實跌下來可以再升上去，不代表甚麼。」一言驚醒夢中人，太過看重成績，反而遺失了打劍的初心。「這次受傷我買了一本一百天日記，寫寫重新學習走路，每天鍛煉甚麼，大腿強壯了之類的，日後提醒自己享受比賽。」至於第一的名銜，不再是枷鎖，不再說不配：「只會覺得很好聽，很高興大家為我高興，但還有很多地方需要改善。」

不再說不配，可以更厲害

那年22歲，江旻憓初闖奧運，還是一個不懂緊張，到達里約便已完成使命的女生。坐在飯堂，看見不同界別、最頂尖的運動明星，除了暗叫新奇熱鬧，便是自問：「為甚麼我在這裏？」三年過去，「一姐」的身份，傷痕纍纍的膝蓋，她的確長大了，成為在飯堂裏，彷彿只可遠觀的明星，儘管私底下仍舊古靈精怪，笑得爛漫。對於東京奧運，也萌生新的想法：「很大期待，我進步、Fit了很多。應該可以……不！一定可以更厲害，健健康康打場好劍。」她難為情地笑笑，用熟悉的說話總結：「希望帶給大家正能量。」同樣的，希望大家成為你的力量。

■場地提供：劍樂會

江旻憓Vivian Kong

出生日期：1994年2月8日(25歲)

身高：1米78

項目：重劍

國際劍擊總會世界排名：1

近年成績：

布達佩斯世錦賽女重個人銅牌(2019)

千葉亞錦賽女重團體銅牌(2019)

巴塞隆拿世界盃女重個人金牌(2019)

古巴世界盃女重個人金牌(2019)

塔林世界盃女重個人銀牌(2018)

雅加達亞運女重個人銅牌、團體銅牌(2018)

曼谷亞錦賽女重個人金牌、團體銀牌(2018)

香港亞錦賽女重個人銀牌、團體銅牌(2017)

波哥大大獎賽女重個人銀牌(2017)

11年汗水換「一姐」寶座

江旻憓於2008年首次亮相國際舞台，憑着努力、天賦及堅毅，一步一步攀升上重劍世界排名的頂尖，花了足足11年時間，於今年3月登上國際劍擊總會世界「一姐」寶座，創下香港劍手首登世界「一姐」的歷史。

香港運動員成為世界第一例子不算太多，以往有李麗珊曾稱霸滑浪風帆世界「一姐」席位，「四眼Cue后」吳安儀近年也問鼎過「一姐」寶座，攀上如此高峰，絕對是運動員持續爭得好成績才能觸及的高度。江旻憓初出道時，世界排名徘徊在100尾至200位，2007/2008年她錄得201位，之後1年爬上107位；其後隨着於國際賽爭得佳績，3年間急升至最高20位。到2016年，她連奪中華台北國際劍擊賽金牌，並於保加利亞賽奪銅，而且在亞洲區比賽屢創佳績，終於2016/2017年打入世界Top 10，嶄露鋒芒。

里奧創歷史受傷再彈起

里約奧運江旻憓再創歷史，戰勝了俄羅斯的舒杜娃，成為歷來首位在奧運舞台勝出的香港劍手，雖然她其後16強止步，但這已是一次重要的戰績。2017年她的成績飛進之同時，也經歷左膝十字韌帶受傷的打擊。傷愈後她再度突破自己，2018年亞洲錦標賽封后，並在今年連奪兩站世界盃桂冠，得以躍升至「一姐」之位。

目前，Vivian的勁敵包括世界排名第2的中國劍手林聲（雙方對賽1勝1負）、世界排名第3南韓的康映美（雙方對賽2勝2負）、世界排名第4巴西的蒙爾侯珊，以及多名歐洲好手，都是奧運爭獎牌的對手。