普巴落選法國大軍　傷勢手尾長

世盃冠軍法國公布出戰嚟緊歐國外嘅23人名單，上次因傷缺席嘅前鋒基利安麥巴比及中場尼高路簡迪順利獲重召，相反曼聯中場保羅普巴、曼城中堅拿樸迪則因傷落選，至於上次首獲徵召嘅里爾小將伊干尼再度入選，有機會繼續受重用。

年僅21歲、身穿里爾10號球衣嘅伊干尼上次國際賽首次入選國家隊，結果佢喺對阿爾巴尼亞首次後備入替即有士哥，第2場對安道爾仲正選上陣，表現獲好評，繼續獲教頭迪甘斯歡心。

至於上次因傷落選嘅麥巴比及簡迪就獲重召，如無意外將重返正選陣容，至於喺曼聯表現低沉、最近受傷患困擾嘅保羅普巴就榜上無名，熱刺中場尼當比利或會頂上其空缺。

法國目前喺歐國外H組同榜首土耳其同得15分，暫以3分領先排第3嘅冰島，嚟緊兩輪作客冰島同主場鬥土耳其，對能否取得小組頭2名直接出線好關鍵。

法國23人名單

門將：艾路拿(皇家馬德里)、洛里斯(熱刺)、文丹達(馬賽)

後衞：盧卡斯迪治尼(愛華頓)、里奧杜布斯(里昂)、盧卡斯靴南迪斯、班捷文柏華特(拜仁慕尼黑)、派斯奴甘佩比(巴黎聖日耳門)、基文迪朗格勒(巴塞隆拿)、華拉尼(皇家馬德里)、葛特蘇馬(車路士)

中場：馬度迪(祖雲達斯)、尼當比利、穆沙施素高(熱刺)、哥倫天杜利素(拜仁慕尼黑)、尼高路簡迪（車路士）

前鋒：賓耶達(摩納哥)、京士利高文(拜仁慕尼黑)、基奧特(車路士)、基沙文(巴塞隆拿)、湯馬士林馬(馬德里體育會)、伊干尼(里爾)、基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)

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