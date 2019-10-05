蘇斯克查肥約護體　唔怕同曼聯攬炒

球彩貼士冇必勝金律，要喺博彩遊戲取得成功，保持理智係非常緊要，因此筆者只會喺有好路嘅情況下，先會同大家分享心水，相反如果盤路形勢睇唔透，筆者就建議寧願忍一忍手，留住彈藥等將來再博。

今周末英超打頭陣有白禮頓對熱刺，熱刺歐聯2戰過後未贏過，聯賽又頻頻失分，呢場作客對「海鷗」當然希望贏番場一吐烏氣。領隊普捷天奴執教熱刺表現有目共睹，卻一直被詬病未能為球會取得冠軍，筆者相信隊中球員鬥志猶在，不過如果阿根廷主帥唔能夠及時改善熱刺嘅成績，佢嘅處境只會愈來愈艱難。

至於李斯特城同利物浦爆發前列大戰，紅軍上輪聯賽得益於對手門將「屙蛋」失誤，最終小勝錫菲聯1比0，又喺歐聯領先3球之下一度被追和，最終僅勝薩爾斯堡，表現有波動，呢場聯賽會否吸取教訓勇奪8連勝，絕對值得留意。

去到周日(6日唔)晚，先開波曼城主場鬥狼隊，「藍月亮」唔使多講贏面高唱入雲。相反遲開波嘅紐卡素主場對曼聯就更值得着墨，排名19嘅紐卡素同排名第10嘅曼聯，其實只相差4分，其中曼聯無論主場還是作客都難穩操勝券，今仗作客若果未能成功搶分，「紅魔」領隊蘇斯克查隨時會有帥位不保嘅危機，「娃娃臉殺手」擔正後曾同曼聯簽下3年長約，如果被炒，球會就要向他賠償巨額違約金，會方隨時要面臨兩難局面。

●文：黃興桂

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