中資撐腰！CF格蘭納達要顛覆巴塞皇馬

周六(5日)晚10點將會上演西甲榜首之戰，但有別於傳統三大豪門巴塞、皇馬、馬體會對撼組合，今次竟然出現「高牆與雞蛋對決」，皇馬主場迎戰CF格蘭納達。

CF格蘭納達可以話係今季歐洲五大聯賽「最神奇球隊」，今季升上西甲後，愈戰愈勇，依家只係落後榜首皇馬2分，佢哋早前更爆冷擊敗巴塞，如果今場贏埋皇馬，咁就真係可以做「最堅硬雞蛋」。

CF格蘭納達突然彈起，要多得中資發功，中國商人蔣立章2016年以3700萬歐元入主CF格蘭納達，當時球會百廢待興，翌年更加降班，但勝在有中資全力撐腰，經過改革之後，上季取得西乙亞軍，殺返上西甲，今季7場聯賽取得4勝2和1負，其中近5場取得4勝1和，包括以2:0擊敗巴塞隆拿，令人驚喜。

雖然CF格蘭納有中資球會支持，但並冇重金收購球星，佢哋依家成隊身價總和只係3350萬歐元，僅及皇馬中場夏薩特身價三份之一，正宗蔗渣價錢，踢出燒鵝味道。早前傳出CF格蘭納想買中超豪門廣州恒大主將韋世豪，但被廣州恒大拒絕。

至於超級豪門皇馬今夏用超過3億歐元買人，淨係夏薩特轉會費已達1億歐元，但呢位比利時國腳今季踢咗5場正式比賽同樣係0入波0助攻。

事實上，皇馬雖然排榜首，但7場聯賽只有4勝3和，歐聯2戰只有1和1負，以佢哋嘅級數，呢個成績並唔合格。

繼拿祖費南迪斯之後，馬些路又受傷，皇馬左閘冇晒人可用，「銀河艦隊」現時可以話係「漏緊水」，CF格蘭納達真係有機會偷到雞。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。