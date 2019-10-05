【人物誌】佢仲踢緊！蘇爾達杜不死之謎

西甲「神奇球隊」CF格蘭納唔止成績出奇地好，而且球員係「奇迹化身」，所講嘅係前鋒蘇爾達杜，呢位34歲前西班牙國腳出身於皇馬青訓系統，出道於「銀河艦隊」6條A盛世末期，曾經同魯爾、施丹等巨星做過隊友，可惜同好多皇馬「土炮」命運相同，都係難以擠身主力陣容，繼而被棄用離隊。

蘇爾達杜2008年正式離開皇馬後，曾闖出一片新天地，特別係效力華倫西亞期間，創出事業高峰，2012/13年球季西甲更加射入24球，繼而強勢轉投熱刺。

不過，登陸英超成為蘇爾達杜球員生涯「最致命決定」，兩季英超加埋只入7球，淪為「射不出的男人」。

蘇爾達杜黯然離開熱刺，重返西甲加盟維拉利爾，表現已經無復當年勇，2016/17年球季更加重傷，缺陣大部分賽事，及後亦被維拉利爾放棄，去到土超費倫巴治搵食。

蘇爾達杜喺土超2季時間仍然冇乜起色，估唔到今季加盟CF格蘭納，只簽1年短約，竟然搵到第二春，開鑼戰倒戈對維拉利爾，就取得入球。佢今場又係倒戈，而且係對母會皇馬，對手教練更加係昔日隊友、現已成為主帥嘅施丹，真係百般滋味在心頭。

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