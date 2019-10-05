香港隊　麥柏倫：老將小將同樣重要！

為出戰2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽次圈賽事，香港足球總會周六（5日）公布10月份國際賽事決選名單。早前入選初選名單的前鋒基奧雲尼、夏志明等未能成功進入決選名單。對於選人方針，主教練麥柏倫表示：「這次的決選名單在各個位置、年齡都取得平衡，具經驗的球員對我們出征伊拉克十分重要，因為伊拉克的能力有目共睹，所以我們也需要年輕球員的活力和拼勁，這也是十分重要。我很滿意這個陣容，獲選的球員已準備好為香港搏盡！」

繼上輪於主場以0比2不敵伊朗後，香港隊將面對強敵伊拉克，Mixu明言：「準備比賽如以為一樣具挑戰性，因為比賽在周四（10日），加上航程需時長，會使球員疲累，我們只能在有限的時間內作最多的準備。對陣伊拉克是一個極大的挑戰，他們速度快、對抗性強，與伊朗十分相似，即使準備時間短，但我們會好好善用這些時間，確保所有球員知道自己的角色，繼而為香港爭光！」

23人名單如下：

門將：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、袁皓俊（理文）

後衞：馮慶燁（東方龍獅）、羅 素（河北華夏幸福）、丹 尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、梁諾恆、羅拔圖 （富力R&F）

中場：鍾偉強、徐德帥、黃 威（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、黃 洋、鞠盈智（傑志）、鄭兆均（理文）、陳肇鈞（冠忠南區）

前鋒：艾力士（大連一方）、辛 祖、孫銘謙（和富大埔）