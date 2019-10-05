【有片】猖狂！美斯遭中國女球迷強吻

成日講男女平等，其實呢句說話好難成立，換着男球迷咁樣做，堅係監都有得坐！球王美斯去到邊都咁受歡迎，喺國內更加人氣高企，最近有條片點擊率極高，入面一名中國女球迷，趁美斯唔為意兼抱住個仔、飛擒大咬錫咗美斯一啖，見慣風浪嘅美斯都呆咗成秒。

美斯一向顧家錫仔錫老婆，同死敵C朗花花公子形象完全唔同，唔少女仔都對顧家男有好感，呢位女球迷明顯就係其中之一。女球迷錫完美斯之後就擺條片上網炫耀，好快就Hit Rate勁高，唔少網迷即時去搵呢位女球迷係邊個，最後證實係一名中國女球迷。中國媒體報道呢單新聞後，國內球迷普遍都唔認同女球迷咁樣做，因為顯得冇禮貌，或者會令美斯之後唔同中國球迷影相；另外亦有網民表示，國內女仔就係對外國人較為熱情奔放。

美斯由上屆歐聯被利物浦大逆轉後就頭頭碰着黑，先失落西班牙盃，之後冇埋美洲國家盃，自己仲要受傷、傷情反反覆覆，經常缺陣下巴塞成績亦非常麻麻，目前於西甲僅排第4位。不過美斯於剛過去一場歐聯復出，即為蘇亞雷斯獻上助攻，帶領球會反勝國米2:1，今輪西甲對西維爾更加啱晒美斯發揮，事關美斯37次落場鬥西維爾入足36球，幾乎場場都有波入。本季西甲美斯仲未開齋，睇嚟今場係時候入波喇。

國內網友評語：

網易廣西壯族自治區網友

連基本的禮貌都沒有，還給人很浪的感覺，怪不得人家都把亞洲女孩看作EasyGirl。

新聞是啥 [北京市]

無關性別，這行為本身就是沒禮貌

梅西上帝 [江蘇省無錫]

應該是個網紅蹭熱度

說真話難 [河北省秦皇島]

丟臉丟到國外去了

老任送的iPhone [廣東省廣州市]

嘴上保守而已 開放到西方男人受不了

石河子扛把子 [北京市海澱區]

代表中國球迷向梅西道個歉，此女偽球迷

網易四川省資陽市網友

X的，人家配合你了，你還親人家！你個不要臉的

坤3233c [廣東省東莞]

還我純潔梅西，渣女。

普天下的人民都愛你 [我愛中國]

只對老外浪，這就是國產娘們

虐貓狂人擼擼羞 [陜西省寶雞市]

國外熱情奔放 國內談車談房

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