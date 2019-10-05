美斯死亡筆記　基沙文下季換尼馬！

基沙文等咗2季終於轉投巴塞，但呢名法國前鋒，下季或者已經唔再係巴塞球員！無論你喺巴塞定阿根廷國家隊，首要任務就係要同美斯打好關係，但基沙文明顯做唔到呢一點。據西班牙傳媒表示，美斯已向領隊華維迪施壓，希望將基沙文貶為後備；法國媒體Le10sport亦報道，巴塞有意於下個夏天，用基沙文作談判籌碼向巴黎聖日耳門力斟尼馬。

巴塞今夏引入基沙文，不過呢名世界盃冠軍成員於巴塞表現麻麻，落場9次只取得3個入球，據西媒爆料，美斯對呢位前線新拍檔並不滿意，希望華維迪用番奧士文尼迪比利打正選，配合佢同蘇亞雷斯於前線搵食。

美斯雖然表面上和藹可親，但唔少傳言都指佢只同老友合拍，蘇亞雷斯同佢私底下非常老友，故於賽場上亦都配合得如魚得水；相反基沙文則同美斯冇兩句，前者亦都公開承認，同美斯冇乜偈傾，因為「兩個都係並非健談之人」。於歐聯鬥國際米蘭嘅賽事入面，美斯同基沙文之間嘅互相傳球只有5次。

Le10sport報道，美斯好想尼馬回歸巴塞，巴塞為遷就呢名王牌，已部署搵基沙文做籌碼，希望同巴黎聖日耳門完成收購尼馬嘅交易。尼馬早已公開表示想回歸魯營，PSG恨不得佢即刻走人，基沙文係法國國家隊正選前鋒，同基利安麥巴比合作無間，PSG絕不介意接收基沙文，但當然要睇巴塞肯補貼幾多嚟換尼馬。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。