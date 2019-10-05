羅渣士：我租間屋畀高普　教佢點喺英超生存

周六(5日)晚英超利物浦主場對李斯特城，唔止係榜首對三哥之戰，仲係前紅軍主帥羅渣士首度重返晏菲路球場倒戈。

呢位46歲少帥2013/14年球季幾乎幫利物浦首奪英超冠軍，可惜因為謝拉特「世紀一跣」功敗垂成。至於高普上季率領利記以97分，超高分屈居亞軍，兩人今場正面交鋒，可以話別具意義。

羅渣士2015年10月被利物浦炒魷，由高普接手領軍，但大家唔好以為兩人係「敵對」關係，其實私下好老友，羅渣士更自爆，離開利物浦後，將自己間屋租畀高普，仲教佢點樣適應英超比賽。

羅渣士話：「當時高普同另一半來睇屋，女士們周圍觀摩環境，我就同佢坐埋一邊傾偈，佢份人好有趣，我亦有向佢提供喺英超立足嘅建議。高普為利物浦奪得歐聯冠軍，已經成為球隊嘅傳奇主帥。」

羅渣士3年前加盟些路迪，領軍奪得2季蘇超冠軍，今年2月重返英超，執教李斯特城，佢對於當年差些少就可以幫利物浦捧英超，並冇覺得遺憾，因為自己已經盡咗力。佢認為利物浦現時比2013/14年球季更強，今季好大機會奪得英超冠軍。

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