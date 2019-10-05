經理人露口風：孫興民或去呢隊勁旅！

英超今季有2隊波最令人擔心，一隊係曼聯，一隊就係熱刺。上屆歷史性殺入歐聯決賽，加上今夏終於買人，唔少球評家都認為熱刺可以更上一層樓，估唔到不升反跌，聯賽頻頻輸波、英聯盃早早出局，剛啱歐聯對拜仁竟然大敗2:7。基斯甸艾歷臣、艾達韋列特同維頓漢勢將離隊之外，絕對主力孫興民嘅經理人剛露口風，話未來老孫絕對有機會轉投拿玻里。

熱刺形勢不妙，陣中士氣低落，盛傳多名主力都有離心，今次輪到孫興民。呢名南韓國腳嘅經理人Thies Bliemeister近期接受意大利傳媒表示：「我未試過有旗下球員轉會拿玻里，但我好想呢件事發生，因為我永遠最愛嘅球員馬納當拿，曾經效力拿玻里。孫興民轉會拿玻里？點解唔得？喺足球上，你唔可以否定任何可能性。孫興民好愛意大利，無論係意大利人抑或意大利食物，老孫都鍾意。當然老孫要轉會拿玻里唔係易事，因為孫興民身價好高，但未來嘅事有邊個知道？」

熱刺陣營好大鑊，依家愈傳愈多球星想走，睇到哈利卡尼同普捷天奴都冇晒心機，孫興民經理人呢個時候咁樣放風，應該唔係偶然。

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