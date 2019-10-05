【真係㗎】卡利奧斯仲想返利物浦

「派膠之神」卡利奧斯，自歐聯決賽兩度出錯，累紅軍將冠軍拱手相讓予皇馬後，就被紅軍放逐到土耳其比錫達斯，借用期到2020年夏天屆滿。卡利奧斯剛接受英媒訪問，佢自覺仍有機會再為利物浦上陣，話踢英超注目度會大好多。

卡利奧斯表示：「我仲會唔會同利物浦上陣？當然會，呢個係我其中一個選擇，仲係個好好嘅選擇。我或者會再為紅軍出場，仲有一大段時間，你永遠唔知未來會發生咩事。如果我再效力利物浦，就一定會效力其他球隊，我一啲都唔貪心自己前途。英超係全世界最好嘅聯賽，好有吸引力，喺英超搵食，注目度亦大好多。」

雖然你咁諗，但現時利物浦已有神龍艾利臣比加助陣，連後備門將阿祖安卡斯迪路亦都比卡利奧斯穩健，卡利奧斯再披上利物浦戰衣嘅機會可謂微乎其微。早前歐霸盃分組賽對施洛雲，卡利奧斯出迎又派膠累比錫達斯慘敗，咁嘅水準，利物浦又點會再用你？

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