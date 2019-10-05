霎眼23歲彭超然　時日無多方不敢偷懶　

「我鍾意聽陳奕迅嘅歌，特別係《陀飛輪》，歌詞入面有一句係：『霎眼廿七歲，時日無多方不敢偷懶；宏願縱未了，奮鬥總不太晚。』我唔想27歲前，仲係一個踢唔起嘅球員。」佳聯元朗23歲中場彭超然說。

圖/文：陳焌鏗

夢想FC「自降」後，「超然」再次效力元朗，他明言：「元朗始終係我踢職業嘅起點，希望真係幫到元朗攞好成績，無論盃賽定聯賽，都一定要搏盡！」回想在夢想FC的日子，「超然」表示苦樂參半：「上季真係開心嘅，『細榮』都幾重用我，好多時都會擺我去正選，對我嚟講經驗係多咗好多，球隊最終護到級之餘，排名仲比前一季好。」他續指：「最難忘係上季足總盃四強對傑志嗰場，雖然我哋輸咗1比2，但係我哋發揮得好好，之前我哋對傑志都係畀人大炒，加上嗰場我有份踢，嗰場真係搏盡120%，臨尾我都喊咗出嚟。」

無奈最終球會因資金問題無法續戰港超聯，同時為「超然」上了寶貴的一課：「真係畢生難忘！坦白講，呢樣嘢可能其他人踢10年職業波都未必體會到，我去到第3年就已經體會到晒，日後如果再有球隊邀請我加盟嘅話，都要睇清楚個球會係點樣運作先得。」

如今兜兜轉轉再次效力元朗，彭超然表示：「好曲折離奇！因為我本來喺夢想FC仲有1年合約，去到7月先通知話因為一啲事而搞唔到............，之後我就主動聯絡元朗，最終就係8月頭簽番。依家返到嚟元朗，一定要比其隊友更加努力，因為大家都比我早開操，自己要追番啲狀態、爭取正選，睇吓之後可唔可以留低，又或者去其他球隊挑戰吓自己。」

在過去3季的時光，「超然」的中場拍檔狄卡奧、馬高斯雖未獲任何獎項，但卻好評如潮，「超然」坦言從他們身上獲益良多：「我喺馬高斯同狄卡奧身上學得最多嘢，喺陽光元朗同狄卡奧一隊，喺佢身上學到好多攔截、畀波嘅嘢；上季同馬高斯踢，見到佢護個波好穩，又射到『世界波』。同佢哋踢過之後，就算依家擺個𡃁仔喺我隔離，自己心理上都定啲，要學到馬高斯同狄卡奧咁，雖然我未必可以扭幾個，但係我可以喺中場幫大家，令大家踢得舒服啲！」

當日在效力九巴元朗、陽光元朗期間，「超然」曾與現任主教練陳文俊合作，相隔一季再次聚首。來到職業生涯的第4個球季，「超然」盼讓對方看見全新的自己：「之前踢元朗嗰陣佢做助教，佢都有畀好多寶貴經驗我，自己踢過其他球隊，今次返嚟希望畀到啲嘢佢睇！」

「『文俊』有講過話想我嘗試下打右閘，其實我覺得無所謂嘅，最緊要係幫到隊波就得㗎喇。以前踢學界嗰陣試過，我覺得OK，係畀自己嘅挑戰，一如畀啲壓力『阿庭』（羅振庭）！」彭超然笑說。

【彭超然檔案】

出生日期：1995年10月12日

身高：1米70

體重：56公斤

位置：中場、右後衞

曾效力球隊：九巴元朗、陽光元朗、夢想FC

球衣號碼：84