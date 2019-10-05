【賽後解碼】黑仔熱刺仲要衰幾耐？

頹勢熱刺一沉百踩！尋晚英超早場造訪白禮頓嘅熱刺，作客繼續冇料到，上下半場畀白禮頓19歲愛爾蘭𡃁仔艾朗干洛尼二度洞穿大門，最終爆冷以0比3不敵白禮頓之餘，仲有主力法國門神洛里斯派膠後，落地重傷早早被換離場，嚟緊隨時要長抖。

啱啱歐聯遭拜仁慕尼黑重創嘅熱刺，返到聯賽面對下游分子白禮頓，梗係想用場勝仗出返肚氣，點知熱刺比賽開局就出事，門將洛里斯撲接對手傳中波判斷失誤，只能將個波喺白界線前拍低落地，唔止益咗白禮頓前鋒馬奧比成功執雞，洛里斯仲因為落地失平衡，疑似被自己體重壓斷左手，扭到超恐怖角度，事後被抬離場期間仲要氧氣樽輔助呼吸，好大機會要長抖。

早早落後嘅熱刺反擊乏力，反而畀越踢越勇嘅白禮頓㩒住嚟砌，其中首次英超正選上陣嘅白禮頓19歲𡃁仔搶盡風頭，先喺上半場接應傳中門前撞入，下半場一次個人突破後推遠柱再得手個人梅開二度，為「海鷗」鎖定3比0勝局，成功擺脫聯賽6場不勝頹勢。而熱刺就繼續作客疲態，跨季聯賽作客不勝記錄增至10場。

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